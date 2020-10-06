Экс-нападающий сборной Бразилии получил предложение из Украины – СМИ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
4,9 т.
Алешандре Пато

Бывший форвард сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение от неназванного клуба из Украины.

Как сообщает издание Sqent Foot на своей странице в Twitter, интерес к нападающему также проявляли в Испании, Италии, Турции, Катаре и Саудовской Аравии.

Алешандре Пато получил предложение из Украины

В конце августа Пато покинул бразильский "Сан-Паулу", в котором провел последние полтора года, и стал свободным агентом. Он начинал свою карьеру в "Интернасьонале", а затем выступал за "Милан", "Челси", "Вильярреал" и несколько команд на родине.

Отметим, что ранее Telegram-канал Динамо Киев Inside написал, что в последний день трансферного окна, 5 октября, у форварда "Динамо" Владислава Супряги может появиться бразильский конкурент.

У Владислава Супряги мог появиться конкурент

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации журналиста Андрея Шахова, киевляне не сумели договориться с опорным полузащитником из английской Премьер-лиги.

Трансферы