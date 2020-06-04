Экс-модель Playboy Анамария Продан спасла футбольный клуб от банкротства

Михаил Морозов Футбол 10:29, 4.06.2020

Бывшая модель Playboy Анамария Продан вложила деньги в румынский футбольный клуб "Херманнштадт" и спасла его от банкротства.

"Наши финансисты достигли соглашения с семьей Регекампф, которая будет вовлечена в жизнь нашей команды как с финансовой точки зрения, так и со спортивной. Мы рады приветствовать Анамарию Продан в качестве инвестора в наш проект", – написано на официальном сайте "Херманнштадта".

Анамария Продан
Evz Monden

Румынский журналист Эмануэль Росу сообщил, что формальным владельцем команды станет 21-летняя дочь Анамарии Продан, Ребекка, а ее мать продолжит агентскую деятельность.

Напомним, что "Херманнштадт", который выступает в первом по силе дивизионе Румынии, был должен футболистам 700 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы соблазнительные фотографии Продан, которая спасла румынский футбольный клуб от банкротства.

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