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4 июня • обновлено в 10:54
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Экс-модель Playboy Анамария Продан спасла футбольный клуб от банкротства

2.1т
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Бывшая модель Playboy Анамария Продан вложила деньги в румынский футбольный клуб "Херманнштадт" и спасла его от банкротства.

"Наши финансисты достигли соглашения с семьей Регекампф, которая будет вовлечена в жизнь нашей команды как с финансовой точки зрения, так и со спортивной. Мы рады приветствовать Анамарию Продан в качестве инвестора в наш проект", – написано на официальном сайте "Херманнштадта".

Анамария Продан

Анамария Продан

Evz Monden

Румынский журналист Эмануэль Росу сообщил, что формальным владельцем команды станет 21-летняя дочь Анамарии Продан, Ребекка, а ее мать продолжит агентскую деятельность.

Напомним, что "Херманнштадт", который выступает в первом по силе дивизионе Румынии, был должен футболистам 700 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы соблазнительные фотографии Продан, которая спасла румынский футбольный клуб от банкротства.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Румыния
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