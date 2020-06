Бывшая модель Playboy Анамария Продан вложила деньги в румынский футбольный клуб "Херманнштадт" и спасла его от банкротства.

"Наши финансисты достигли соглашения с семьей Регекампф, которая будет вовлечена в жизнь нашей команды как с финансовой точки зрения, так и со спортивной. Мы рады приветствовать Анамарию Продан в качестве инвестора в наш проект", – написано на официальном сайте "Херманнштадта".

Румынский журналист Эмануэль Росу сообщил, что формальным владельцем команды станет 21-летняя дочь Анамарии Продан, Ребекка, а ее мать продолжит агентскую деятельность.

BREAKING: She must be the most beautiful club owner in the history of football! 21-year-old model Rebecca Dumitrescu is officially FC Hermannstadt's new owner. She is the daughter of Anamaria Prodan, the former playmate who will keep her job as football agent. pic.twitter.com/jbAmbXzTrb