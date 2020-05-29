Бывшая модель Playboy Анамария Продан может спасти румынский клуб "Херманнштадт" от банкротства.

Как сообщает издание Gazeta Sporturilor, команда принимает участие в плей-офф за выживание в высшем дивизионе страны, но может лишиться лицензии еще до его окончания, поскольку имеет задолженности по зарплате перед игроками на сумму 700 тысяч евро. Спасти ситуацию может Продан, которая совсем недавно заявила о желании приобрести футбольный клуб.

Анамария Продан Gazeta Sporturilor

Отметим, что Анамария связана не только с модельной деятельностью. С 2008 года она является женой бывшего румынского игрока Лаурентиу Регекампфа и уже долгое время работает футбольным агентом и имеет лицензию ФИФА.

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