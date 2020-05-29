Главная Новости
29 мая • обновлено в 11:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-модель Playboy Анамария Продан может спасти футбольный клуб от банкротства

1.3т
Читать материал на украинском

Бывшая модель Playboy Анамария Продан может спасти румынский клуб "Херманнштадт" от банкротства.

Как сообщает издание Gazeta Sporturilor, команда принимает участие в плей-офф за выживание в высшем дивизионе страны, но может лишиться лицензии еще до его окончания, поскольку имеет задолженности по зарплате перед игроками на сумму 700 тысяч евро. Спасти ситуацию может Продан, которая совсем недавно заявила о желании приобрести футбольный клуб.

Анамария Продан

Анамария Продан

Gazeta Sporturilor

Отметим, что Анамария связана не только с модельной деятельностью. С 2008 года она является женой бывшего румынского игрока Лаурентиу Регекампфа и уже долгое время работает футбольным агентом и имеет лицензию ФИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку знаменитого журнала.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Румыния
Тег
банкротство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Падерборн
VS
Боруссия Д
Тотал меньше 3.5
1.76 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Унион
Победа Боруссии М с форой (-1)
1.95 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Победа Мариуполя с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Зари с форой (0)
1.70 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Шахтер Солигорск
Победа Шахтера с форой (0)
1.62 Сделать ставку
NaVi
VS
NiP
Победа NaVi с форой в -1,5 карты
2,50 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа ENCE
1.87 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi Junior
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Team Secret
VS
AGF
Победа AGF с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Nordavind
Победа Hard Legion
1.60 Сделать ставку