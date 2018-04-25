Экс-легионер "Шахтера" рассказал, как боевики "ДНР" сорвали тренировку "горняков"

Бывший полузащитник "Шахтера" Давид Таргамадзе вспомнил, как начиналась война на Донбассе.

"Я видел все это своими глазами и знаю о войне не понаслышке. Помню, как сидел дома и готовился к тренировке, которую назначили на 11:00. Мне позвонил один из помощников Павлова и сказал: "Давид, сиди дома, никуда не выходи, пожалуйста. Сегодня все отменяется". Я мгновенно включил телевизор и стал следить. Мне было очень трудно, я был один. Начал сильно переживать", - цитирует грузина Football.ua.

По словам легионера он постарался побыстрее улететь домой

"Последний матч мы проводили на выезде с "Севастополем". С командой я не поехал, ведь имел грузинский паспорт и в клубе все понимали, что меня просто не пропустят в Крым. Команда ушла в отпуск, я попрощался со всеми и попросил разрешения поехать в Грузию. Взял билеты и поехал домой", - подытожил Таргамадзе.

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