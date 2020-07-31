Экс-легионер "Динамо" был удален с поля через три минуты после дебюта в новой команде

Бывший защитник "Динамо" Тамаш Кадар получил красную карточку через три минуты после своего дебютного выхода на поле в составе "Шаньдун Лунэн".

Венгр вышел на замену на 67-й минуте матча китайской Суперлиги против "Цзянсу Сунин", а уже на 70-й был удален с поля за то, что наступил шипами на ногу игроку соперника, который за мгновение до этого выбил у Кадара мяч в подкате.

Напомним, что венгерский футболист пришел в "Динамо" зимой 2017 года и ушел зимой 2020-го. За украинский клуб он провел 104 поединка, отличившись одним голом и пятью результативными передачами.

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