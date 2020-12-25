Экс-капитану сборной России по футболу вынесли приговор за избиение арбитра

Бывшего капитана сборной России Романа Широкова приговорили к 100 часам общественных работ и обязали выплатить 100 тысяч рублей компенсации за избиение арбитра Никиты Данченкова на матче любительских команд.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, несмотря на поступок экс-футболиста, его не лишили звания мастера спорта. Сторона обвинения просила приговорить Широкова к году и 10 месяцам тюрьмы, а пострадавший арбитр требовал от Романа выплату за причиненный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что в августе 2020 года экс-капитан российской сборной принимал участие в турнире "Московский кубок селебрити", где выступал за команду "Матч ТВ". В одном из поединков он вышел один на один с голкипером, якобы получил удар по ногам и начал просить пенальти, однако Данченков проигнорировал его падение. Широков решил разобраться с судьей и предупредил арбитра, что ударит его, если тот покажет ему красную карточку, что и случилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский арбитр ударил футболиста по лицу и спровоцировал потасовку.