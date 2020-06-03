Экс-капитана сборной России Широкова назвали главным пьяницей в современном футболе
Хорватское издание Sportske Novosti опубликовало статью под названием "Главный пьяница современного футбола", речь в которой идет о бывшем капитане сборной России Романе Широкове.
"В одно время у меня были серьезные проблемы с алкоголем – водка и виски чуть не стоили мне жизни, но я понял, что попал в беду и не хочу умирать молодым. После ухода из ЦСКА в аренду в "Торпедо" я был ужасно расстроен, а потом ко мне зашел друг. Мы пошли выпить, после чего я два месяца ездил по стране и пил виски и водку. Мы делали кучу разных вещей, я многого не помню", – цитирует информагентство воспоминания Широкова.
Полузащитник признался, что его жизнь круто поменялась, когда он встретил будущую жену Катю. Сначала они вместе ходили на вечеринки, но затем она решила положить этому конец и вытащить футболиста из этой ямы.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс признался, что испытывает проблемы с алкоголем.