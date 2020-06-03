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3 июня • обновлено в 10:06
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Экс-капитана сборной России Широкова назвали главным пьяницей в современном футболе

1.5т
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Хорватское издание Sportske Novosti опубликовало статью под названием "Главный пьяница современного футбола", речь в которой идет о бывшем капитане сборной России Романе Широкове.

"В одно время у меня были серьезные проблемы с алкоголем – водка и виски чуть не стоили мне жизни, но я понял, что попал в беду и не хочу умирать молодым. После ухода из ЦСКА в аренду в "Торпедо" я был ужасно расстроен, а потом ко мне зашел друг. Мы пошли выпить, после чего я два месяца ездил по стране и пил виски и водку. Мы делали кучу разных вещей, я многого не помню", – цитирует информагентство воспоминания Широкова.

Роман Широков

Роман Широков

Полузащитник признался, что его жизнь круто поменялась, когда он встретил будущую жену Катю. Сначала они вместе ходили на вечеринки, но затем она решила положить этому конец и вытащить футболиста из этой ямы.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс признался, что испытывает проблемы с алкоголем.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тег
сборная России по футболу
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