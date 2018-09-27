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''Хоть рот раскрой'': экс-капитан сборной Украины распек Ракицкого за наш гимн

5.3тЧитать материал на украинском

Первый капитан в истории сборной Украины Юрий Шелепницкий раскритиковал футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого, который перед матчами не поет гимн Украины.

"Этого я вообще не понимаю. Что это за позиция такая? Что ты хочешь показать, парень? Кто ты и что ты? Ты играешь за национальную сборную. За тебя болеют тысячи людей, которые хотят услышать от тебя гимн – так хотя бы рот раскрой. Положи руку на сердце, по крайней мере", – заявил Шелепницкий в интервью Футбол24.

''Хоть рот раскрой'': экс-капитан сборной Украины распек Ракицкого за наш гимн

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Напомним, что не так давно ультрас "Шахтера" объяснил нежелания Ракицкого петь гимн Украины.

Ранее Ракицкий сделал откровенное признание про гимн Украины, объяснив свою позицию по этому вопросу. Кроме того жена Ярослава Ольга выразила недоумение, почему он должен петь "сине-желтый" гимн.

Персона
Ярослав Ракицкий
Объект
сборная Украины по футболу
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
это #щэневмерла
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
" почему он должен петь "сине-желтый" гимн" Не вопрос. А вот почему оно ещё до сих пор в сборной? НИпАнятнА!
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Zxad Sgasdcf
Zxad Sgasdcf
Stepanchenko Bander, пшло ты в ОПУ
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Ковалёва Карина
Ковалёва Карина
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