''Хоть рот раскрой'': экс-капитан сборной Украины распек Ракицкого за наш гимн

Первый капитан в истории сборной Украины Юрий Шелепницкий раскритиковал футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого, который перед матчами не поет гимн Украины.

"Этого я вообще не понимаю. Что это за позиция такая? Что ты хочешь показать, парень? Кто ты и что ты? Ты играешь за национальную сборную. За тебя болеют тысячи людей, которые хотят услышать от тебя гимн – так хотя бы рот раскрой. Положи руку на сердце, по крайней мере", – заявил Шелепницкий в интервью Футбол24.

Напомним, что не так давно ультрас "Шахтера" объяснил нежелания Ракицкого петь гимн Украины.

Ранее Ракицкий сделал откровенное признание про гимн Украины, объяснив свою позицию по этому вопросу. Кроме того жена Ярослава Ольга выразила недоумение, почему он должен петь "сине-желтый" гимн.