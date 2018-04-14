Экс-капитан сборной России отказался приезжать в страну на ЧМ-2018

Бывший капитан сборной России, а ныне полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин заявил, что не поедет на чемпионат мира по футболу в качестве зрителя.
"Здесь же будет чемпионат Казахстана в это время, вы же не останавливаете турнир. Я, наверное, даже посмотреть не съезжу", — сказал футболист в интервью Sports.kz.
Также он отказался комментировать возможное возвращение в сборную России. "Обсуждения и обсуждения", — отметил Аршавин.
В марте главный тренер российской сборной Станислав Черчесов не исключил, что футболист пригодился бы национальной команде, если бы не его возраст.
Отметим, что за "Кайрат" выступал экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, который недавно завершил карьеру в Казахстане.