Экс-капитан сборной России отказался приезжать в страну на ЧМ-2018

Бывший капитан сборной России, а ныне полузащитник казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин заявил, что не поедет на чемпионат мира по футболу в качестве зрителя.

"Здесь же будет чемпионат Казахстана в это время, вы же не останавливаете турнир. Я, наверное, даже посмотреть не съезжу", — сказал футболист в интервью Sports.kz.

Также он отказался комментировать возможное возвращение в сборную России. "Обсуждения и обсуждения", — отметил Аршавин.

В марте главный тренер российской сборной Станислав Черчесов не исключил, что футболист пригодился бы национальной команде, если бы не его возраст.

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Отметим, что за "Кайрат" выступал экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, который недавно завершил карьеру в Казахстане.