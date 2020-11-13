Экс-капитан "Динамо" отдал сына в академию "Шахтера". Видео

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк отдал сына на занятия футболом в академию донецкого "Шахтера".

Сейчас украинец выступает в составе турецкого "Ризеспора", в то время как его экс-жена Ирина и их общий ребенок живут в Киеве. Именно она опубликовала у себя в Instagram-сторис ролик, на котором видно, как их сын тренируется в форме "горняков".

Напомним, что впервые Морозюк переехал в Турцию зимой 2019-го, а летом этого же года он стал полноправным игроком "Ризеспора". Николай провел 48 матчей за клуб во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 5 результативных передач.

Покинув "Динамо", он неоднократно открыто критиковал игру команды, ее результаты и менеджмент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Морозюк рассказала о заговоре против своего бывшего мужа в киевском клубе.