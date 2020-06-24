Экс-игрока "Динамо" обвинили в избиении бывшей жены

Бывшая жена экс-футболиста киевского "Динамо" Дуду, который сейчас выступает за "Палмейрас", Маллу Оханна обвинила бразильца в том, что он избил ее.

Как сообщает издание Gazeta Esportiva, она заявила, что игрок наносил ей удары по голове и в область груди. Оханна сняла побои при помощи медиков и обратилась в полицию. Сам Дуду свою вину отрицает.

"Утром я узнал, в чем меня обвиняют. Я позвонил адвокату и добровольно явился в полицейский участок. Я представил свою версию произошедшего и пообещал показать фотографии, которые доказывают мою невиновность. С моей стороны не было никакой агрессии", – заявил бразильский футболист.

Напомним, что Дуду перешел в "Динамо" в 2011 году, подписав контракт на пять лет. Он провел за киевский клуб 32 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. В 2014 году бразилец ушел в аренду в "Гремио", а через год был продан в "Палмейрас".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поступок экс-игрока "Динамо" Сидклея вызвал ярость у болельщиков.