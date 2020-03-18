Экс-игрок ЦСКА установил уникальное достижение в мировом футболе

Бывший футболист московского ЦСКА и "Милана" Кейсуке Хонда стал первым игроком в истории, которому удалось забить гол в профессиональном матче на пяти континентах.

Как сообщает издание AS, сейчас Хонда выступает за бразильский "Ботафого", в который перешел в зимнее трансферное окно из чемпионата Нидерландов. В дебютном поединке за новую команду в чемпионате Кариока он забил в ворота "Бангу" с пенальти.

Кейсуке Хонда

Этот гол стал для 33-летнего японца первым в Южной Америке и позволил собрать полную коллекцию континентов: он забивал за "ЦСКА", "Венло" и "Милан" в Европе, за "Пачуку" в Северной Америке, за "Нагоя Грампус" в Азии и за "Мельбурн" в Австралии и Океании.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный игрок донецкого "Шахтера" Луис Адриано установил невероятное достижение благодаря своей результативности в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес.

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