Главная Новости
18 марта • обновлено в 17:50
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-игрок ЦСКА установил уникальное достижение в мировом футболе

960
Читать материал на украинском

Бывший футболист московского ЦСКА и "Милана" Кейсуке Хонда стал первым игроком в истории, которому удалось забить гол в профессиональном матче на пяти континентах.

Как сообщает издание AS, сейчас Хонда выступает за бразильский "Ботафого", в который перешел в зимнее трансферное окно из чемпионата Нидерландов. В дебютном поединке за новую команду в чемпионате Кариока он забил в ворота "Бангу" с пенальти.

Кейсуке Хонда

Кейсуке Хонда

Этот гол стал для 33-летнего японца первым в Южной Америке и позволил собрать полную коллекцию континентов: он забивал за "ЦСКА", "Венло" и "Милан" в Европе, за "Пачуку" в Северной Америке, за "Нагоя Грампус" в Азии и за "Мельбурн" в Австралии и Океании.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный игрок донецкого "Шахтера" Луис Адриано установил невероятное достижение благодаря своей результативности в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Мексики" на OBOZREVATEL.

Темы
чемпионат Мексики чемпионат Голландии чемпионат России Чемпионат Италии чемпионат Бразилии чемпионат Австралии чемпионат Японии
Теги
ЦСКА Москва ФК Милан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку