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Экс-игрок "Шахтера" сделал дубль в чемпионате Англии

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Экс-игрок донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян, выступающий ныне за лондонский "Арсенал", отметился двумя забитыми голами в матче 17-го тура английской Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Экс-игрок "Шахтера" сделал дубль в чемпионате Англии

Несмотря на результативность армянского полузащитника,который оформил первый в карьере дубль в чемпионате Англии, лондонцы уступили своим соперникам 2:3, ведя по ходу матча 2:1. Это поражение прервало беспроигрышную серию "Арсенала", которая составляла 22 матча.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился двумя забитыми мячами в матче чемпионата Англии (АПЛ) против "Эвертона". Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Генрих Мхитарян
Теги
ФК Арсенал ЛондонФК Саутгемптон
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