Бывший футболист донецкого "Шахтера" Нери Кастильо поделился неприятными воспоминаниями своего перехода в команду из "Олимпиакоса" за 20 миллионов евро.

"Я не хотел покидать "Олимпиакос", но руководство настаивало на моем уходе. За меня предлагали большие деньги, рекордные в истории клуба. Мне угрожали, что я не буду играть, если останусь. Я приехал в Украину с черным сердцем, в плохом психологическом состоянии, и дальше все становилось только хуже", – цитирует слова Кастильо издание ESPN.

Мирча Луческу и Нери Кастильо Главком

Мексиканский футболист рассказал, что в один год потерял обоих родителей, но не сумел попасть на похороны матери из-за главного тренера "горняков" Мирчи Луческу.

"29 декабря я прилетел в Уругвай после звонка отца, который сообщил, что моя мать впала в кому. Я помнил, что мне нужно вернуться в расположение "Шахтера" 7 января, поэтому позвонил Луческу и попросил его остаться еще на несколько дней, но он мне отказал. Я прилетел в Украину, а 8 января узнал о смерти матери. Я снова обратился Луческу, но он не отпустил меня даже на похороны. В скором времени умер и мой отец", – вспоминает Кастильо.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес рассказал об "ужасах" жизни в Украине.

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