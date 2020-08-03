Экс-игрок сборных Украины перешел в чемпионат России

Бывший игрок юношеских (до 17 и до 19 лет) и молодежной сборных Украины Виталий Балашов перешел в "Тамбов", который выступает в российской Премьер-лиге (РПЛ).

На официальной странице клуба во "ВКонтакте" появилась фотография, на которой нападающий позирует с ручкой и контрактом. Все детали перехода станут известны позже.

Виталий Балашов подписал контракт с "Тамбовом" Официальная страница ФК "Тамбов" во "ВКонтакте"

Последней командой Балашова был донецкий "Олимпик", контракт с которым у 29-летнего футболиста закончился в июле. Он начинал карьеру в одесском "Черноморце" и успел поиграть в Польше, Молдове и Беларуси перед возвращением в Украину. На его счету 52 матча за "Олимпик", в которых он забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

По итогам сезона 2019/20 "Тамбов" занял 14-е место в РПЛ и сохранил прописку в элите.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко объяснил, почему уехал играть в Россию.