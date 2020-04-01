Экс-игрок сборной Украины высмеял Лукашенко из-за коронавируса

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик прокомментировал ситуацию с продолжением розыгрыша чемпионата Беларуси, несмотря на коронавирус, вспомнив ее президента Александра Лукашенко.

"Когда в стране такой авторитарный режим. Когда президент застрял в 90-х и, как говорит, лечится чесночком и 100 граммами водочки, а также советует всем играть в хоккей, чтобы не брал коронавирус… Мы должны понимать, что для них 150 или 1 000 случаев заболевания коронавирусом это просто статистика. Белорусы должны сами смотреть, что происходит в Европе и делать выводы", – цитирует слова Белика издание Динамомания.

Алексей Белик Sport.ua

Напомним, что первенство Беларуси остается единственным футбольным чемпионатом Европы, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, к Беларуси обратились с жестким требованием временно прекратить розыгрыш национального футбольного первенства.

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