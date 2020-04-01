Главная Новости
1 апреля • обновлено в 12:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-игрок сборной Украины высмеял Лукашенко из-за коронавируса

2.3т
Читать материал на украинском

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик прокомментировал ситуацию с продолжением розыгрыша чемпионата Беларуси, несмотря на коронавирус, вспомнив ее президента Александра Лукашенко.

"Когда в стране такой авторитарный режим. Когда президент застрял в 90-х и, как говорит, лечится чесночком и 100 граммами водочки, а также советует всем играть в хоккей, чтобы не брал коронавирус… Мы должны понимать, что для них 150 или 1 000 случаев заболевания коронавирусом это просто статистика. Белорусы должны сами смотреть, что происходит в Европе и делать выводы", – цитирует слова Белика издание Динамомания.

Алексей Белик

Алексей Белик

Sport.ua

Напомним, что первенство Беларуси остается единственным футбольным чемпионатом Европы, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, к Беларуси обратились с жестким требованием временно прекратить розыгрыш национального футбольного первенства.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Александр Лукашенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Месси станет обладателем Золотого мяча-2020
3.24 Сделать ставку
Леброн Джеймс станет самым результативным игроком в истории NBA
1.29 Сделать ставку
Билли Айлиш победит на Грэмми-2021 более чем в 2.5 номинациях
2.00 Сделать ставку
В прокат до 1 января 2022 года выйдет художественный фильм про коронавирус
1.74 Сделать ставку
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку
G2
VS
Virtus.pro
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Pompa
VS
SKADE
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку