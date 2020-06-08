Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук вспомнил, на какие изменения в команде пошел Андрей Шевченко, заняв пост главного тренера после Евро-2016.

"Внутри коллектива на Евро-2016 не было конфликтов, были нюансы: тот не пришел на установку, тот спит, тот проспал. Михаил Иванович (экс-тренер сборной Украины Фоменко – Ред.) – это авторитетый и опытнейший человек. Ему сложно было управлять всеми, он не мог найти баланс. Ребята пользовались этой слабинкой, как говорится, садились на шею, позволяли себе всякие вещи. Шевченко уже видел, что происходит, поэтому как только он пришел, он сразу убрал из структуры тех игроков, которые нарушают эту атмосферу", – рассказал Шевчук в эфире программы "Великий футбол".

Вячеслав Шевчук Футбол 24

Он не стал называть имена этих футболистов и отметил, что наставник национальной команды движется в правильном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины.

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