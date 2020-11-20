Экс-игрок сборной Украины оправдал скандального Тимощука, назвав его патриотом Украины

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий выразил поддержку скандальному Анатолию Тимощуку, который ныне работает в тренерском штабе российского "Зенита".

Соответствующее заявление экс-игрок "Днепра" сделал в интервью YouTube-каналу "От души в душу". По словам Федецкого, его соотечественник всегда был патриотом, а также помогал украинским военным.

"Наши журналисты любят раздуть. Будучи футболистами сборной Украины, мы вместе ездили в военный госпиталь во Львове, проведывали наших героев-атовцев. А когда он уехал в Россию, то и с той стороны была критика: "Почему не поехал в Донецк, где разбомбили дома?" Я в этом плане его понимаю, что он старался давать поменьше комментариев. Я его позицию знаю. Тимоха – украинец. А так ему прилетало с обеих сторон, что он сначала поехал к военным, потом отказался. Толик помогал армии", – заявил Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Тимощук угодил в громкий бракоразводный процесс со своей супругой Надеждой Навроцкой после того, как выяснилось, что он 10 лет имел отношения с гражданкой России.