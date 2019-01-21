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Экс-игрок "Днепра" забил первый гол в Испании пенисом - опубликовано видео

1.4тЧитать материал на украинском

Хорватский нападающий Никола Калинич, с 2011 по 2015 года выступавший за украинский "Днепр", отметился необычным голом за свой новый клуб.

31-летний футболист "Атлетико" положил начало разгрому "Алавеса", забив на 25-й минуте мяч своим мужским достоинством.

После кросса Сантьяго Ариаса игрок сборной Хорватии опередил защитников, мяч скользнул по животу хорвата и, коснувшись полового органа Николы, влетел в ворота.

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Калинич в сезоне 2013/14 стал вице-чемпионом Украины, а в 2014/15 — бронзовым призёром. В составе "Днепра" дошёл до финала Лиги Европы 2015. В августе 2015 появилась информация о том, что Калинич покидает "Днепр".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира по футболу 2018 года. Игрок итальянской "Фиорентины" был исключен из состава команды прямо по ходу мундиаля и не сыграл на полях России ни одной минуты.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Никола Калинич
Место
Испания
Тег
Атлетико Мадрид
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