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2 апреля • обновлено в 14:30
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Экс-игрок "Динамо" жестко раскритиковал Газзаева

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Бывший левый защитник киевского "Динамо" Андрей Несмачный выступил с критикой в адрес тренировочных методов Валерия Газзаева.

"У Газзаева была одна лишь бессмысленная беготня. Не было идеи, конструктива, к футболу это никакого отношения не имело. После игры, до игры – все время бегаем! Уже 21-й век на улице, все технологии есть, подготовка. Нельзя на багаже Советского Союза сегодня в современный футбол играть", – заявил Несмачный в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Андрей Несмачный

Андрей Несмачный

УНИАН

Он также рассказал, что из-за специфики тренировок Газзаева и непопадания в заявку на матчи у него было лишь одно желание – закончить с футболом.

"Вся охота пропадает! У меня одно желание было – закончить с футболом и все. Что я сделаю в этой команде? И не играешь, не попадаешь в 18 (заявку – Ред.), а бегаешь, как конь. Я деньги просто так не хочу зарабатывать, поэтому и ушел", – добавил Несмачный.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один экс-игрок "Динамо" Бадр Эль-Каддури, который также не с самыми позитивными эмоциям вспоминает Газзаева, рассказал, какой урок он вынес после работы с ним.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Валерий Газзаев
Тег
ФК Динамо Киев
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