Экс-игрок "Динамо" заплатит рекордный штраф в истории турецкого гранда

"Галатасарай" оштрафовал экс-полузащитника киевского "Динамо" Юнеса Беланда на рекордные 150 тысяч евро за удаление в февральском матче турецкого клуба против "Фенербахче".

Как сообщает издание Voetbalzone, самая титулованная команда Турции хочет избавиться от своего футболиста уже этим летом, несмотря на то, что его контракт действует до 2021 года.

23 февраля в концовке стамбульского дерби против "Фенербахче" Беланда отмахнулся от соперника, спровоцировав массовую драку между игроками обеих команд.

Отметим, что марокканский футболист перешел в "Галатасарай" летом 2017 года. В составе турецкого гранда он провел 103 матча, забив 14 голов, отдав 23 результативные передачи и заработав четыре удаления.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший защитник "Динамо" Тамаш Кадар получил красную карточку через три минуты после своего дебютного выхода на поле в составе новой команды.