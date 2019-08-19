Экс-игрок "Динамо" впервые прокомментировал скандал со "Слава Украине!" на ЧМ-2018

Бывший футболист, а ныне скаут киевского "Динамо" Огнен Вукоевич поделился деталями скандала во время ЧМ-2018 в России, на котором он вместе с Домагоем Видой произнес фразу "Слава Украине!".

Огнен Вукоевич dynamo.kiev.ua

"Я сразу сказал, что никаких политических намерений у нас не было. Мы вообще об этом не думали. И сразу сказали, что нас интересует только футбол, политика нас вообще не интересует. Мы футбольные люди. Были рады, что выиграли по пенальти. Я никакой не герой и не жду никаких наград. Просто это была радость. И мне всегда приятно, когда меня болельщики вспоминают как футболиста", - сказал Огнен Вукоевич, чьи слова цитирует SportArenaTV.

Также он опроверг информацию о том, что его исключили из сборной Хорватии после скандального видео.

"Из сборной меня никто не исключал, я остался в команде до конца чемпионата и вернулся в Хорватию с командой и с медалью. Жаль только, что проиграли финал Франции", - рассказал Огнен Вукоевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист сожалеет, что опубликовал видео Виды и Вукоевича во время ЧМ-2018, которое после этого получило скандальную известность.

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