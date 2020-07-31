Экс-игрок "Динамо" установил уникальное достижение в чемпионатах Украины

Нападающий "Колоса" из Ковалевки Владимир Лысенко установил уникальное достижение в истории чемпионатов Украины.

Как сообщается на официальном сайте украинской Премьер-лиги (УПЛ), он стал первым футболистом, который выступал за девять разных команд. Ранее форвард защищал цвета "Динамо", "Арсенала", "Металлиста", "Волыни", "Кривбасса", "Говерлы", "Севастополя" и "Олимпика".

Отметим, что все клубы, за которые играл Лысенко, на тот момент выступали в высшем дивизионе первенства Украины.

В сезоне 2019/20 он выходил на поле в 28 матчах УПЛ, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его "Колос" стал победителем плей-офф за Лигу Европы и начнет свои выступления во втором квалификационном раунде ЛЕ 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Пятов повторил достижения Владислава Ващука и Дарио Срны в чемпионате Украины.