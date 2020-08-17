Экс-игрок "Динамо" рассказал, кто может возглавить команду после Луческу

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Милош Нинкович заявил, что Олег Гусев и Огнен Вукоевич могут многому научиться у Мирчи Луческу, а потом заменить его на посту главного тренера команды.

"Знаю, кто стал новым тренером "Динамо". С Вукоевичем разговаривал. Очень рад, что и Гусев, и Вукоевич вошли в тренерский штаб. Думаю, что у них будут хорошие отношения с Луческу, потому что он является очень опытным тренером, а они еще молодые. Они будут учиться у него, и я думаю, что через несколько лет кто-то из них станет главным тренером "Динамо"", – заявил Нинкович в эфире программы "Профутбол".

Напомним, что Гусев и Вукоевич вошли в тренерский штаб румынского специалиста. Задачей украинского экс-футболиста является построение атакующей игры "Динамо", а хорват будет сконцентрирован на работе с полузащитниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский клуб одержал первую разгромную победу при Луческу, забив пять голов в ворота соперника.