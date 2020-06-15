Экс-игрок "Динамо" призвал провести матч Украина – Россия: итоги спорта 14 июня

Александр Чеканов Футбол 09:25, 15.06.2020 Обновлено: 09:26, 15.06.2020

Экс-футболист киевского "Динамо" Олег Саленко выступил с заявлением о конфликте между Украиной и Россией, а донецкий "Шахтер" обыграл "Колос".

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Кроме того, украинская чемпионка Юлия Мишура похвасталась фигурой в купальнике. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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