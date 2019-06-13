Экс-игрок "Динамо" подал в суд на клуб: что произошло

Голландский легионер "Динамо", выступавший за команду в 2013-2015 годах, Джермейн Ленс подал в Спортивный арбитражный суд(CAS) в Лозанне иск против своего бывшего клуба о невыплате заработной платы.

Дата рассмотрения дела назначена на 31 июля. По утверждению футболиста, столичный клуб должен ему по зарплате 250 тысяч евро и 50 тысяч –премиальных.

Джермейн Ленс

Джермейн Ленс в 2015 году перешел из "Динамо" в английский "Сандерленд", а с 2018 –играл за турецкий "Бешикташ". Голландский полузащитник провел в прошлом сезоне 37 иматчей, забил пять голов и сделал 5 голевых передач. В турецкой Суперлиге "Бешикташ" занял 3-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент и брат полузащитника "Динамо" Че Че Итамар Силва прокомментировал информацию о переходе бразильца в "Сан-Паулу".

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