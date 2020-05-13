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13 мая • обновлено в 16:33
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Экс-игрок "Динамо" из Бразилии признался в любви к Украине

2.7т
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Бывший защитник киевского "Динамо" бразилец Данило Силва считает себя наполовину украинцем, несмотря на то, что уже давно не играет в нашей стране.

"Флаг Украины висит в моем доме в Лос-Анджелесе рядом с бразильским. Также на почетном месте у меня лежит и вышиванка. А вот футболку с гербом Украины – трезубцем – я часто одеваю, когда выезжаю в город или на тренировку. Я по-прежнему наполовину украинец. Я часто вспоминаю время, проведенное в Киеве, люблю кушать борщ, который научилась готовить моя жена. А мои дети, играя в футбол во дворе и выбирая команды, называют не "Сан-Паулу" или "Коринтианс", а "Динамо" и сборную Украины", – признался он в интервью изданию Динамо Киев от Шурика.

Данило Силва

Данило Силва

Football.ua

Напомним, что Данило Силва защищал цвета киевского клуба с 2010-го по 2017-й год, став первым легионером, который выиграл с командой все возможные награды в украинском футболе.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-нападающий "Динамо", который сейчас выступает за турецкий "Кайсериспор", Артем Кравец пожаловался на украинцев.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Данило Силва
Тег
ФК Динамо Киев
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