Экс-футболисты сборной Украины отметились голами в Турции

Украинские нападающие Евгений Селезнев и Артем Кравец напомнили о себе голами в первых матчах 1/16 кубка Турции.

Экс-форвард "Днепра" и "Шахтера", который сейчас выступает за клуб первой лиги "Бурсаспор", отличился забитым мячом в ворота "Эрзурума". Несмотря на гол Селезнева, его команда проиграла со счетом 2:4. Теперь на счету украинца два гола в десяти матчах, оба из которых забиты в турецком кубке.

Евгений Селезнев и Артем Кравец

Кравец вышел в стартовом составе "Кайсериспора" впервые в нынешнем сезоне и сразу же отличился забитым мячом. Его команда победила "Манису" со счетом 3:2, а наш игрок был заменен на 72-й минуте. Экс-нападающий киевского "Динамо" долгое время отсутствовал из-за удаления спинной грыжи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские футболисты хорошо проявили себя в матчах европейских чемпионатов на выходных.

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