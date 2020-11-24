Экс-футболиста УПЛ выгнали из клубного автобуса и сняли с матча Лиги чемпионов

Нигерийский нападающий бельгийского клуба "Брюгге" Деннис Бонавентуре устроил скандал после того, как ему не разрешили в клубном автобусе сидеть там, где он захотел, сообщает Transfermarket.

23-летнего игрока, выступавшего в сезоне 2016/17 за луганскую "Зарю", посадили не на его место. В итоге форварду пришлось покинуть транспортное средство, а главный тренер исключил его из заявки на матч Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

"Деннис в хорошей форме, но не в нашем списке. Он не соблюдал правила клуба, это все, что я хочу сказать. Я предпочитаю сосредоточиться на доступных мне игроках ", – подтвердил информацию главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман.

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