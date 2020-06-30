Экс-футболиста "Ливерпуля" ограбили и ранили ножом

Бывшый футболист "Ливерпуля", который сейчас выступает за "Дерби Каунти", Андре Уиздом стал жертвой ограбления, в ходе которого его несколько раз ударили ножом.

Как сообщает издание SkySports, он приехал в один из районов Ливерпуля, чтобы забрать родственника. Как только Уиздом вышел из машины, на него напал мужчина с ножом, нанес ему несколько ударов и ограбил. В результате полученных травм он был госпитализирован. Его состояние стабильное.

Ожидается, что футболиста выпишут из больницы ближе к выходным, а это означает, что Уиздом пропустит два важных матча английского Чемпионшипа (второго по силе дивизиона – Ред.) против команд, которые ведут борьбу за выход в АПЛ. Его "Дерби" занимает восьмое место в таблице и отстает от зоны плей-офф на три очка за семь туров до финиша.

Футболист защищал цвета "Ливерпуля" с 2008 по 2017 год, но большую часть времени провел в арендах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на чемпиона Европы по волейболу из России Алексея Спиридонова напали с ножом.