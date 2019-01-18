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Экс-футболиста "Динамо" кинули на деньги в новом клубе

1.8тЧитать материал на украинском

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, который летом перешел в "Сантос", несколько месяцев не получал зарплату. Об этом рассказал отец футболиста Пабло Гонсалес.

"Я переживаю за своего сына, он четыре месяца не получал зарплату", - цитирует отца экс-игрока "Динамо" Futgol 970.

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При этом Пабло Гонсалес не исключает, что его сын в скором времени может сменить клуб.

"Некоторое время назад я разговаривал с Дерлисом, и он сказал мне, что его нет в заявочном листе "Сантоса". Не знаю, что будет с моим сыном. Я надеюсь, что моя мечта осуществится и он перейдет в "Серро", но это будет зависеть от клуба. Они пока не говорили с Дерлисом, но уже связывались со своим представителем", - рассказал о ситуации в новом клубе Гонсалеса его отец.

Напомним, что Дерлис играл за киевское "Динамо" с 2015 по 2018 год. За это время он провел 85 матчей в футболке "бело-синих". На счету Гонсалеса 14 голов за киевский клуб.

Дерлис Гонсалес

Дерлис Гонсалес

ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, форварда донецкого "Шахтера" Кайоде обманул на деньги футбольный агент. Менеджер игрока предоставил игроку весьма невыгодные условия контракта, о которых сам нигериец узнал уже постфактум.

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Персона
Дерлис Гонсалес
Место
Бразилия
Тег
ФК Динамо Киев
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