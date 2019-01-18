Экс-футболиста "Динамо" кинули на деньги в новом клубе

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, который летом перешел в "Сантос", несколько месяцев не получал зарплату. Об этом рассказал отец футболиста Пабло Гонсалес.

"Я переживаю за своего сына, он четыре месяца не получал зарплату", - цитирует отца экс-игрока "Динамо" Futgol 970.

"Estoy preocupado por mi hijo, él estuvo cuatro meses sin cobrar su salario" Pablo González, padre de Derlis González #970AM — Futgol 970 - Oficial (@Futgol970AM) 18 января 2019 г.

При этом Пабло Гонсалес не исключает, что его сын в скором времени может сменить клуб.

"Некоторое время назад я разговаривал с Дерлисом, и он сказал мне, что его нет в заявочном листе "Сантоса". Не знаю, что будет с моим сыном. Я надеюсь, что моя мечта осуществится и он перейдет в "Серро", но это будет зависеть от клуба. Они пока не говорили с Дерлисом, но уже связывались со своим представителем", - рассказал о ситуации в новом клубе Гонсалеса его отец.

"No sé qué pasará con Derlis, ojalá se cumpla mi sueño, pero eso dependerá de la gente de #Cerro y del #Santos" Pablo González, padre de Derlis González #970AM — Futgol 970 - Oficial (@Futgol970AM) 18 января 2019 г.

"La gente de #Cerro no se contacto con Derlis, pero parece que hablaron con su representante" Pablo González, padre de Derlis González #970AM — Futgol 970 - Oficial (@Futgol970AM) 18 января 2019 г.

Напомним, что Дерлис играл за киевское "Динамо" с 2015 по 2018 год. За это время он провел 85 матчей в футболке "бело-синих". На счету Гонсалеса 14 голов за киевский клуб.

Дерлис Гонсалес ФК Динамо Киев

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