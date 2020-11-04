Экс-футболист "Ювентуса" о Криштиану Роналду: он не уважает итальянцев

Бывший защитник "Ювентуса" Паскуале Бруно раскритиковал нападающего команды Криштиану Роналду из-за отношения к одноклубникам и Италии.

Как сообщает издание Calciomercato, в частности, экс-футболисту туринцев не нравится, что португалец за два года пребывания в стране не выучил язык. По его словам, это является доказательством невежества Криштиану.

"Он невежественный. Роналду играет в Италии на протяжении двух лет, но так и не выучил наш язык. Он пытается кое-как изъясняться на испанском. Криштиану не уважает ни одноклубников, ни итальянцев", – поделился своей точкой зрения Бруно.

Отметим, что Паскуале выступал за "Ювентус" в 1987-1990 годах. С командой он выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии 1989/90.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роналду обвинили в нарушении самоизоляции.