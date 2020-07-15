Экс-футболист УПЛ забил фантастический гол в России

Бывший игрок "Волыни" Эрик Бикфалви, защищавший цвета луцкого клуба с 2012 по 2015 года, отметился фантастическим ударом в матче 29-го тура чемпионата России в Премьер-лиге.

32-летний румынский футболист венгерского происхождения, выступающий за екатеринбуржский "Урал", забил гол ударом через себя в поединке против тульского "Арсенала".

На 38-й минуте Бикфалви откликнулся на фланговую передачу, смог сложиться и в падении отправил круглого впритирку под штангу.

Отметим, что для "Урала" этот мяч стал единственный в игре. Встреча завершилась со счетом 1:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобным шедевральным ударом бисиклетой отличился грузинский нападающий футбольного клуба "Ингулец" (пгт Петрово, Кировоградская область) Ника Сичинава

Напомним, что накануне украинец Руслан Малиновский отметился потрясающим ударом с 27 метров в матче 33-го тура чемпионата Италии против "Брешии".