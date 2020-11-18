Экс-футболист украинской Премьер-лиги опустил Россию в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022

Максим Иншаков Футбол 00:15, 19.11.2020 Обновлено: 00:26, 19.11.2020

Полузащитник екатеринбуржского клуба "Урал" и национальной сборной Румынии Эрик Бикфалви, выступавший в 2012-2015 годах за луцкую "Волынь", спас ничью в матче Лиги наций против Северной Ирландии (1:1).

Гол 32-летнего хавбека на 81-й минуте позволил его национальной команде опередить сборную России в рейтинге и выбить ее из второй корзины при жеребьевке чемпионата мира-2022 (4 декабря).

18 ноября в Румынии засчитали победу в несостоявшемся матче против сборной Норвегии (15 ноября). В матче 6-го тура Лиги наций румыны не проиграли Северной Ирландии, а Россия уступила Сербии (0:5).

В итоге Россия в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) набрала 1461 очко, а сборная Румынии 1466. Команда Российской Федерации вылетела из первой двадцатки среди европейских команд и будет сеяна в третьей корзине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Эрик Бикфалви забил фантастический гол ударом через себя в поединке против тульского "Арсенала".

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