Экс-защитник "Шальке" Янник Камба, которого считали мертвым после автомобильной аварии в родном для него Конго в 2016 году, оказался жив и сейчас живет в Германии.

Как сообщает издание The Sun, против его жены, которой выплатили "шестизначную" сумму после "смерти" Камбы, начали расследование. Ее обвиняют в страховых махинациях. Сейчас экс-футболист работает химиком на электростанции в рурском регионе Германии.

Янник Камба FR24 News English

В молодежной команде "Шальке" конголезец играл вместе с живой легендой "Баварии" и немецкого футбола Мануэлем Нойером. Камба выступал за многие клубы из низших немецких эшелонов, а на момент "смерти" в 2016 году его командой был "Хульс" из восьмого по силе дивизиона страны.

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