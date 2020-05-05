Экс-футболист "Шальке" Янник Камба, считавшийся мертвым с 2016 года, оказался жив

Михаил Морозов Футбол 09:56, 5.05.2020

Экс-защитник "Шальке" Янник Камба, которого считали мертвым после автомобильной аварии в родном для него Конго в 2016 году, оказался жив и сейчас живет в Германии.

Как сообщает издание The Sun, против его жены, которой выплатили "шестизначную" сумму после "смерти" Камбы, начали расследование. Ее обвиняют в страховых махинациях. Сейчас экс-футболист работает химиком на электростанции в рурском регионе Германии.

Янник Камба
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В молодежной команде "Шальке" конголезец играл вместе с живой легендой "Баварии" и немецкого футбола Мануэлем Нойером. Камба выступал за многие клубы из низших немецких эшелонов, а на момент "смерти" в 2016 году его командой был "Хульс" из восьмого по силе дивизиона страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летний футболист бразильского "Индепендьенте" Кайо Силва запустил воздушного змея и умер от удара током.

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