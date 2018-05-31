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Экс-футболист "Шахтера" забил нереальный гол, едва не порвав сетку

2.3тЧитать новость на украинском

Знаменитый экс-футболист донецкого "Шахтера" Илсиньо отметился феноменальным ударом в чемпионате США. 32-летний бразилец, выступающий за "Филадельфию" открыл счет в матче 13-го тура против "Чикаго".

Бразильский полузащитник эффектно накрутил Швайнштайгера, вышел один на один с голкипером и нанес убойный "выстрел", едва не порвав сетку. Встреча в итоге завершилась победой команды бразильца со счетом 3:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на этот шедевр.

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Отметим, что этот удар стал для Илсиньо абсолютной копией победного гола в Кубке УЕФА 2009 года. Бразильский хавбек забил таким же ударом "Динамо", сделав счет 2:1.

Напомним, что ранее футболист забил фантастический гол "ударом скорпиона"

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Тема
чемпионат США
Место
США
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