Экс-футболист "Шахтера" забил нереальный гол, едва не порвав сетку

Знаменитый экс-футболист донецкого "Шахтера" Илсиньо отметился феноменальным ударом в чемпионате США. 32-летний бразилец, выступающий за "Филадельфию" открыл счет в матче 13-го тура против "Чикаго".

Бразильский полузащитник эффектно накрутил Швайнштайгера, вышел один на один с голкипером и нанес убойный "выстрел", едва не порвав сетку. Встреча в итоге завершилась победой команды бразильца со счетом 3:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться на этот шедевр.

Отметим, что этот удар стал для Илсиньо абсолютной копией победного гола в Кубке УЕФА 2009 года. Бразильский хавбек забил таким же ударом "Динамо", сделав счет 2:1.

Напомним, что ранее футболист забил фантастический гол "ударом скорпиона"