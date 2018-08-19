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Экс-футболист "Шахтера" забил чумовой "слаломный" гол в США

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Знаменитый экс-футболист донецкого "Шахтера" Илсиньо отметился роскошным ударом в чемпионате США. 32-летний бразилец, выступающий за "Филадельфию" забил гол в матче 24-го тура против "Нью-Йорк Сити".

На 76-й минуте бывший полузащитник сборной Бразилии словно в слаломе обошел трех защитников и положил красивую "плюху" четко в шестерку. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Экс-футболист сборной Украины забил в первом же матче за российский клуб

Напомни , то в мае этого года бразильский хавбек эффектно накрутил Швайнштайгера, вышел один на один с голкипером и забил эффектный гол, едва не порвав сетку.

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Тема
чемпионат США
Место
США
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