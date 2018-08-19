Экс-футболист "Шахтера" забил чумовой "слаломный" гол в США

Знаменитый экс-футболист донецкого "Шахтера" Илсиньо отметился роскошным ударом в чемпионате США. 32-летний бразилец, выступающий за "Филадельфию" забил гол в матче 24-го тура против "Нью-Йорк Сити".

На 76-й минуте бывший полузащитник сборной Бразилии словно в слаломе обошел трех защитников и положил красивую "плюху" четко в шестерку. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Напомни , то в мае этого года бразильский хавбек эффектно накрутил Швайнштайгера, вышел один на один с голкипером и забил эффектный гол, едва не порвав сетку.