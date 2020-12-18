Экс-футболист "Шахтера" показал, как сейчас выглядит "Донбасс Арена"

Известный в прошлом футболист "Шахтера" Виталий Виценец посетил родной Донецк, где сфотографировался на фоне "Донбасс Арены".

Снимок стадиона вызвал печальные эмоции у подписчиков 30-летнего экс-полузащитника.

"Раньше вращался шар и вращалась жизнь", "Как же я скучаю за Донецком, за синим огнем "Арены". Хочу на футбольный матч именно туда и никуда больше, на свой любимый "Шахтер", - написали юзеры в комментариях.

Напомним, что Виценец выступал за "оранжево-черных" с 2010 по 2016 года, приняв участие в 14 поединках, в которых забил два гола.

Выступал за молодежную сборную Украины. На Евро-2009 Виталий сыграл всего один матч со сборной Словении, в котором получил травму и не смог продолжить дальнейшее выступление на турнире.

Виценец завершил карьеру футболиста в 2015 году из-за проблем с коленом. После этого работал футбольным агентом. Летом 2017 года возобновил игровую карьеру в составе "Мариуполя", но в конце сезона снова повесил бутсы на гвоздь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле блогер Сергей Наумович опубликовал у себя в Facebook снимки "Донбасс Арены", на которых изображены окрестности стадиона, в частности заросший сквер.