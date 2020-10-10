Экс-футболист сборных Украины покинул российский клуб через 2 месяца после трансфера

Бывший игрок юношеских (до 17 и до 19 лет) и молодежной сборных Украины Виталий Балашов покинул "Тамбов", в который перешел в августе.

Об официальном прекращении сотрудничества с 29-летним украинским полузащитником клуб Российской Премьер-лиги объявил у себя на сайте, при этому не сообщив причины разрыва контракта.

Балашов стал игроком "Тамбова" 3 августа. За это время сыграл 7 матчей, результативными действиями не отметился.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка Балашова Юлия Козарецкая показала, как наслаждается быстро пролетевшим летом. Красотка похвасталась яркими фото в купальнике.