Экс-футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе

Бывший футболист сборной ЮАР и бельгийского "Генка" Анеле Нгцонгца погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет.

Как сообщает издание CNN, транспортное средство, в котором находился спортсмен, перевернулось во время езды по шоссе. Его тело было найдено в 30 метрах от машины.

За рулем во время аварии находилась подруга Нгцонгцы, которая в результате ДТП оказалась под завалами. Ее сумели спасти и отвезти в больницу, где она лежит в тяжелом состоянии.

В последние годы футболист выступал в Премьер-лиге ЮАР за "Мамелоди Сандаунз" и "АмаЗулу". Цвета "Генка" он защищал в 2007-2016 годах, проведя за команду более 200 матчей. За национальную сборную Нгцонгца сыграл 53 поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26-летний футболист-профессионал умер во время матча с друзьями.