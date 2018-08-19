Экс-футболист сборной Украины забил в первом же матче за российский клуб

Украинский защитник футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Виталий Приндета отличился голом в первом же матче за новую команду. Игрок отметился в поединке 7-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд ФНЛ (второй по силе дивизион страны) c "Чертаново".

На 28-й минуте украинец головой замкнул подачу с углового. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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Напомним, что Приндета до 2014 года выступал за юношескую сборную Украины. Ранее играл за команды до 16, до 17 лет, а также до 19 лет суммарно провёл 45 игр и забил 4 гола за все молодёжные команды.

Перешел в российскую команду 16 августа 2018 года.