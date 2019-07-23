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Экс-футболист сборной Украины умышленно не забил пенальти

3.4т Читать материал на украинском

Нападающий "Волыни" Денис Кожанов отметился благородным поступком в товарищеском матче против "Львова" (1:2), не забив несправедливо поставленный пенальти.

Денис Кожанов

Денис Кожанов

ФК Волынь

В конце игры лучане получили право на одиннадцатиметровый удар. Футболисты "Львова" стали спорить с судьей, доказывая, что нарушения в штрафной не было, однако арбитр не изменил своего решения. Экс-игрок сборной Украины подошел к точке и специально ударил мимо ворот.

"Мы за справедливость. Если пенальти не было, зачем провоцировать соперника или делать так, чтобы матч не закончился? Я считаю, поступили правильно. Как узнал, что не было пенальти? Сначала сказали ребята, а после этого и судья признался, что допустил ошибку. Для меня это впервые. Чувства положительные. Считаю, что поступил правильно", — приводит football.tv слова Кожанова после игры.

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Ранее Кожанов поделился воспоминаниями о том, как покидал Крым во время захвата полуострова Россией. У футболиста на тот момент заканчивался контракт с "Севастополем".

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Персона
Денис Кожанов
Тег
ФК Волынь
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Garcia Kandra
Garcia Kandra
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