Экс-футболист сборной Украины рассказал, как возродить "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 18:50, 5.06.2020 Обновлено: 19:22, 5.06.2020

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко посоветовал руководству киевского "Динамо" вернуть на тренерскую должность Сергея Реброва.

По мнению экс-полузащитника ряда нидерландских команд, менеджменту "бело-синих" стоит определиться с глобальной стратегией развития клуба, которая поможет вернуть былую славу киевлян.

"Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба!" – написал Левченко на своей странице в социальной сети Twitter.

Отметим, что Сергей Ребров, по данным СМИ, входит в шорт-лист руководства "Динамо", которое рассматривает возможность отставки Алексея Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский тренер Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское "Динамо" в случае ухода нынешнего наставника команды.

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