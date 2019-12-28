Экс-футболист сборной Украины поразил умениями в ринге

Украинский нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев удивил подписчиков Instagram своими навыками в боксерском ринге.
Футболист показал, как отрабатывает удары на лапах.
Евгений Селезнев в ринге
"Раз, два, тройка, красавец!" – умениями Селезнева в ринге восхитился даже известный украинский боксер Денис Беринчик.
В нынешнем сезоне Евгений провел 11 матчей за "Бурсаспор" в рамках второго по силе дивизиона чемпионата Турции, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Он также принимал участие в трех кубковых поединках, сумев отличиться дважды.
Как сообщал OBOZREVATEL, известный портал Transfermarkt удалил ложную информацию о травмах другого украинского нападающего, выступающего в Турции, Артема Кравца после его публичного обращения.
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