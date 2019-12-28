Главная Новости
28 декабря • обновлено в 16:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-футболист сборной Украины поразил умениями в ринге

1.5т
Читать материал на украинском

Украинский нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев удивил подписчиков Instagram своими навыками в боксерском ринге.

Футболист показал, как отрабатывает удары на лапах.

Евгений Селезнев в ринге

Евгений Селезнев в ринге

"Раз, два, тройка, красавец!" – умениями Селезнева в ринге восхитился даже известный украинский боксер Денис Беринчик.

В нынешнем сезоне Евгений провел 11 матчей за "Бурсаспор" в рамках второго по силе дивизиона чемпионата Турции, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Он также принимал участие в трех кубковых поединках, сумев отличиться дважды.

Новости
В Бельгии на футболе произошел необычный случай

Как сообщал OBOZREVATEL, известный портал Transfermarkt удалил ложную информацию о травмах другого украинского нападающего, выступающего в Турции, Артема Кравца после его публичного обращения.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Турции" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат Турции
Персона
Евгений Селезнев
Место
Турция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги