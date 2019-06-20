Экс-футболист сборной Украины подался за длинным рублем в Россию

Бывший футболист сборной Украины Артем Полярус перешел в "Химки".

Команда из Подмосковья выступает во втором по силе дивизионе России и завершила предыдущий сезон на 9-м месте из 20 команд. Какие-либо детали контракта в официальном объявлении о подписании Поляруса не сообщаются.

За "Александрию" 26-летний хавбек выступал с 2011 по 2014 и с 2015 по 2019 годы, забив 13 голов и сделав 6 передач в 112 матчах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист сборной России Иван Ордец подписал контракт с московским "Динамо". Такой поступок спортсмена вызвал бурное возмущение у украинских болельщиков.

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