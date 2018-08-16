Экс-футболист сборной Украины перешел в клуб российской армии

Воспитанник луцкой "Волыни" Виталий Прендета подписал контракт с футбольным клубом "СКА-Хабаровск". О трансфере 25-летнего защитника, который родился в Дубно (Ривненская область), сообщает официальный сайт российской команды.

Виталий Прендета

"Мой агент предложил, и я с удовольствием согласился. Я следил за российской премьер-лигой, поэтому знал о команде "СКА-Хабаровск". Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть в премьер-лиге. И я надеюсь, что помогу ребятам решить задачу", - цитирует украинца пресс-служба россиян.

Прендета до 2014 года выступал за юношескую сборную Украины. Ранее играл за команды до 16, до 17 лет, а также до 19 лет суммарно провёл 45 игр и забил 4 гола за все молодёжные команды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный украинский баскетболист решил принять гражданство РФ. Кроме того, 24-летний центровой подписал трехлетнее соглашение с московским ЦСКА.