Экс-футболист сборной Украины объявил о завершении карьеры

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик, выступающий сейчас в составе "Волыни", рассказал, когда завершит карьеру игрока.

Тарас Михалик ФК "Динамо"

"Я думаю, этот год еще доиграть — и, наверное, хватит. Пока задача с "Волынью" выйти в Премьер-лигу, а дальше жизнь покажет, чем я займусь. Не буду загадывать. Самое главное, чтобы было здоровье и желание, а там посмотрим", — сказал Тарас в комментарии Youtube-каналу ФК "Горняк-Спорт".

Тарас Михалик с 2006-го по 2013 год выступал за киевское "Динамо", а после этого несколько лет провел в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив". Летом 2019 года Михалик вернулся в Украину, став футболистом луцкой "Волыни".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Михалик сделал признание о том, как общался с россиянами на тему Донбасса и Крыма.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!