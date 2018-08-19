Федорив объяснил, почему отвернулся от флага России во время гимна

Украинский защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив заявил, что не проявлял неуважение к флагу и гимну России.

"Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте", - приводит слова экс-футболиста сборной Украины "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что Федорив не повернулся в сторону флага РФ во время исполнения гимна перед матчем "Олимп-ФНЛ" с "Сочи" (1:0).