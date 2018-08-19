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Федорив объяснил, почему отвернулся от флага России во время гимна

10.4тЧитать новость на украинском

Украинский защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив заявил, что не проявлял неуважение к флагу и гимну России.

"Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте", - приводит слова экс-футболиста сборной Украины "РИА Новости".

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Ранее сообщалось, что Федорив не повернулся в сторону флага РФ во время исполнения гимна перед матчем "Олимп-ФНЛ" с "Сочи" (1:0).

Персона
Виталий Федорив
Место
РоссияНижний Новгород
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
быстро однако пэрэмога в зраду превратилась))))))
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2
2
Ш. Олег
Ш. Олег
О, знайомi речi! Точнiсiнько так, слово в слово, аргументував свою поведiнку гравець (тепер уже з префiксом "екс-") нiмецької "бундесманшафт" Озiл: зцiпив, мовляв, рота, коли усi заспiвали гiмн, тому що палко вiрую у Аллаха i як раз молився йому. :)
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Пигин Макс
Пигин Макс
В этом и есть, вся суть хохлов! Кто платит, тому и пятки лижут! Какая ГАДОСТЬ!!!
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Д Алексей
Д Алексей
Пигин Макс, какое ты ебнутое максим
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